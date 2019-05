Quatro feridos em incêndio numa habitação em Santo Tirso

Quatro pessoas ficaram esta segunda-feira feridas, entre elas três bombeiros, no âmbito de um combate a um incêndio numa habitação em Refojos de Riba d'Ave, em Santo Tirso, que deixou três desalojados, disse fonte da corporação local.Segundo fonte dos Voluntários de Santo Tirso, dois dos bombeiros sofreram "de exaustão", enquanto o terceiro e o proprietário da habitação afetada pelas chamas sofreram queimaduras ligeiras.Os feridos ligeiros foram "transportados para a Unidade de Santo Tirso do Centro Hospitalar do Médio Ave", disse.O alerta foi dado cerca das 10h18, tendo o incêndio consumido a casa na totalidade e deixando três pessoas desalojadas.No combate estiveram os bombeiros de Santo Tirso e Tirsenses, que mobilizaram para o local 29 operacionais e 13 viaturas, acrescentou a fonte.