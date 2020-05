Quatro feridos em incêndio que destruiu apartamento na Póvoa de Varzim

Um incêndio que destruiu, ao início da manhã de hoje, um apartamento num prédio na Póvoa de Varzim, provocou quatro feridos e obrigou à evacuação do edifício.

Fonte dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim disse à Lusa que as quatro vítimas, por inalação de fumo, foram transportadas ao hospital local.

O incêndio deflagrou cerca das 07:00 e foi combatido por 24 homens, auxiliados por nove viaturas, dos Bombeiros da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, de acordo com a informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

As causas do fogo estão a ser investigadas.