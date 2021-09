Quatro pessoas ficaram feridas este sábado na sequência de um acidente que envolveu dois camiões na A2 em Alcácer do Sal, segundo confirmou o CM com fonte do CDOS de Setúbal.



As vítimas foram assistidas no local, mas, apesar do aparato, não há feridos graves a registar.





As viaturas capotaram e o acidente provocou alguns constrangimentos na circulação.O alerta para o acidente foi dado cerca das 6h38.