Três pessoas ficaram feridas com gravidade, esta noite de terça-feira, num violento despiste em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, uma outra pessoas sofreu ferimentos ligeiros.





O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário,na rua de Serrilha, em Souto, São Miguel do Souto.





As autoridades estão no local.



As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital da Feira.



Vítimas são quatro homens com cerca de 20 anos.