Quatro pessoas inalaram fumo num incêndio que deflagrou, na manhã deste sábado, no restaurante de praia Mar à Vista, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. As vítimas foram assistidas no local.Os Sapadores de Gaia e os Voluntários de Coimbrões estiveram restaurante. Foram os funcionários que apagaram as chamas. Não houve necessidade de evacuar o edifício. O espaço funcionou na hora de almoço.