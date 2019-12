Quatro homens, dos 20 aos 23 anos, foram identificados pela PSP de Lisboa por, pelo menos, quatro golpes a mediadores do jogo Placard, de apostas desportivas.Faziam as apostas no telemóvel e quando as registavam na loja esperavam que o talão saísse da máquina e empurravam os funcionários, fugindo com as apostas sem pagar.Tinham boletins no valor de 1525 € e ainda 1500 € em numerário, fruto de prémios. A PSP afirma estar em vias de fazer mais detenções.