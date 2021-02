Quatro homens apanhados pela PSP a jogar dominó numa drogaria em Espinho

Quatro cidadãos foram intercetados pela PSP quando estavam a confraternizar numa mesa improvisada, numa drogaria de Espinho, esta quinta-feira. Dois dos intervenientes estavam a jogar dominó.Todos foram identificados e autuados por inobservância do dever geral de recolhimento e em incumprimento das normas de distanciamento social.A ação da PSP decorria no âmbito da fiscalização do cumprimento das medidas de combate à pandemia.O proprietário do estabelecimento, que se incluía no grupo intercetado, foi também autuado por inobservância das regras de ocupação, lotação, permanência e distanciamento físico em locais abertos ao público.Já em Ovar, dois homens de 57 anos foram detidos pela PSP por estarem na via pública sem motivo válido, sendo que já tinham sido notificados várias vezes pela prática do mesmo ilícito.