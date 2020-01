Quatro homens condenados por agressões na Urgência do Hospital de S. João no Porto

Atacaram a murro um enfermeiro, um vigilante, um assistente operacional e um agente da PSP na Urgência do Hospital de S. João, Porto, em fevereiro de 2018, por entenderem que a espera para o atendimento de um familiar era exagerada.Os quatro homens foram esta segunda-feira condenados, no Tribunal de S. João Novo, a penas suspensas entre um e três anos.O arguido que leva a pena mais elevada tem de fazer tratamento à dependência de álcool.Os outros três têm de arranjar trabalho. "É um voto de confiança. Mas têm de cumprir as regras impostas", disse a juíza presidente, Maria João Mariz.