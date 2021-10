Quatro homens detidos por burla e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária deteve quatro homens, com idades entre os 30 e 60 anos, por crimes de associação criminosa, branqueamento e burlas qualificadas a nível internacional.Na sequência das investigação da operação chamada "cifras negras" foi possível descobrir que este grupo organizado, que atuava a nível internacional, usava Portugal para constituir empresas de fachada que, por sua vez, eram usadas para abrir contas bancárias em bancos portugueses.Essas contas serviam como forma de branquear milhões de euros que o grupo conseguia ilicitamente e que era transferido imediatamente para outros países, como forma de ocultar a proveniência desse dinheiro e a ilegalidade do mesmo.As investigações a cargo da PJ vão prosseguir.Os detidos serão entretanto sujeitos a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde lhes serão aplicadas as medidas de coação.