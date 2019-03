Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro homens detidos por tráfico de droga na Madeira

Operação "Safe Out" foi feita em colaboração com o Departamento de Investigação de Aveiro.

Por Lusa | 16:09

Quatro homens foram detidos pela Polícia Judiciária do Funchal, Madeira, no âmbito da operação "Safe Out", relacionada com tráfico de droga, em colaboração com o Departamento de Investigação de Aveiro, foi anunciado esta sexta-feira.



"Realizaram-se 11 buscas na Madeira e em Aveiro, tendo sido apreendidas pequenas quantidades de anfetaminas e liamba, duas balanças, sete moinhos para macerar produto estupefaciente, dez viaturas, 15 telemóveis, quatro computadores e 18.340 euros em numerário e detidos quatro homens, com idades entre os 30 e os 42 anos", informou a PJ, em comunicado, referindo que os detidos têm idades compreendidas entre os 30 e os 42.



A operação "Safe Out" iniciou-se em 2018 e visou o desmantelamento de um grupo que se dedicava ao tráfico de estupefacientes na Região Autónoma da Madeira.



"Foram igualmente apreendidos cerca de 25 kg de haxixe no interior de dois cofres que se encontravam fechados e que foram transportados, juntamente com outros objetos, através de transporte marítimo de mercadorias", esclareceu a PJ.



Após a apresentação dos quatro detidos às autoridades judiciárias, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a três deles, ficando o quarto sujeito à obrigação de apresentação diária às autoridades e proibição de contactar com os outros intervenientes processuais.



A PJ recorda que em dezembro de 2018, em resultado de informações colhidas na investigação e transmitidas às autoridades do Reino Unido, foram também detidos três homens, com idades de 53, 38 e 35 anos, e apreendidos cerca de 9 kg de haxixe, transportados em viatura a partir da região de Aveiro.