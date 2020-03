Quatro homens em liberdade após cerco a PSP na Amadora

Os quatro homens que foram detidos pela PSP, na segunda-feira, após buscas domiciliárias, e que faziam parte do grupo que cercou os dois agentes durante o funeral de Júnior Costa, um dos três jovens que morreram no acidente na Segunda Circular ligado a corridas ilegais, ficaram em liberdade.Dois dos suspeitos estão agora sujeitos a apresentações quinzenais na esquadra e os outros dois a apresentações mensais. Os homens, que têm entre os 21 e os 35 anos, estão indiciados por cinco crimes.Durante as buscas, em Lisboa, na Amadora, Loures e em Sintra, as autoridades conseguiram apreender três motociclos e uma pistola de calibre 7.65 mm.