Quatro homens foram esta segunda-feira detidos pela Polícia Judiciária do Porto por, ao que tudo indica, terem assassinado à pancada um idoso de 83 anos, a 19 de novembro do ano passado, no interior da casa onde a vítima residia, no Bairro Pinheiro Torres.



Desde a primeira hora que as autoridades suspeitavam de um homicídio na sequência de um assalto, uma vez que a vítima foi encontrada com as mãos atadas e as divisões da casa se encontravam todas remexidas.









