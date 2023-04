A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apoiou no ano passado quatro idosos por dia vítimas de crimes. Foram 1528 no ano - num total de 14 688 vítimas de todas as idades. Foram prestados mais de 83 mil atendimentos. Os crimes mais denunciados foram os de violência doméstica e crimes sexuais contra menores.









Ver comentários