Quatro jovem detidos pela PSP por roubo com arma branca em Lisboa

A PSP anunciou este domingo a detenção de quatro jovens, com idades entre os 17 e os 20 anos, por suspeita de roubo com arma branca junto a um restaurante na zona do Parque das Nações, em Lisboa.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avança que o roubo aconteceu a três de agosto tendo as autoridades iniciado uma investigação de forma a identificar os jovens que realizam o roubo com violência.

Dois dos autores do roubo eram colegas de escola de uma das vítimas o que permitiu que a PSP conseguisse desenvolver diligências que levaram à identificação e localização rápida de todos os autores.

Após monitorização dos suspeitos, foi possível desencadear vários atos de recolha de prova que permitiram recuperar a totalidade dos bens roubados a ambas as vítimas bem como as armas utilizadas durante o crime.

Os jovens foram detidos na quarta-feira, fora de flagrante delito, tendo sido presentes a tribunal que decidiu como medida de coação apresentações semanais -- às segundas, quartas e sábados.