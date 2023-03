O Tribunal de Leiria condenou esta quinta-feira por roubo quatro jovens, que em fevereiro do ano passado agrediram um militar do Exército, de 20 anos, para lhe roubarem a carteira e o telemóvel. Ficou provado que agiram “de comum acordo e em conjugação de esforços”, abandonando a vítima ferida com gravidade na cabeça.Os dois arguidos com antecedentes por roubo e posse de arma proibida foram condenados a três anos e dois meses de prisão, enquanto os outros dois ficaram com a pena reduzida a 16 meses. As penas ficam suspensas por três anos e meio, se cumprirem plano de reinserção social e indemnizarem a vítima em cinco mil euros.