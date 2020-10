Quatro jovens estudantes detidos por agredir polícias na Amadora

Quatro jovens, com idades entre os 16 e os 18 anos, foram detidos por agredirem agentes da PSP esta quinta-feira, pelas 11h30, na Avenida João Paulo II, Amadora.Durante um patrulhamento os agentes foram alertados por moradores que um grupo com cerca de dez estudantes se encontrava em frente ao portão de uma escola a consumir, alegadamente, produtos estupefacientes.Segundo o comunicado da PSP, o grupo revoltou-se perante a abordagem dos agentes e dois deles agrediram os polícias tendo posteriormente fugido para o interior da escola junto de outros dois suspeitos.Os agentes localizaram de imediato os quatro suspeitos que se refugiaram no interior de uma sala de aulas.Os dois polícias que foram alvos de agressões foram transportados ao Hospital Fernando da Fonseca onde foram submetidos a vários exames.Um destes alunos foi também transportado ao hospital por se queixar de dores num dos braços. Este jovem é conhecido por ter estado recentemente envolvido em atos de violência contra polícias na Estrada Militar e por utilizar as redes sociais para hostilizar polícias.