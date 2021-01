Quatro jovens, entre os 16 e os 23 anos, sofreram na noite de sábado uma intoxicação ligeira por inalação de monóxido de carbono numa casa no Alto Nobre, em Nadadouro, Caldas da Rainha.



As vítimas sentiam náuseas e foram assistidas no hospital. Após o pedido de ajuda, os bombeiros deslocaram-se à habitação e verificaram que no sótão havia um esquentador com saída de gases sem ventilação adequada.

