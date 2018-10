Quatro jovens menores abrem urna de combatente em Vendas Novas

Grupo publicou o vídeo nas redes sociais. Adolescentes já foram identificados.

Um grupo de quatro jovens - dois rapazes e duas raparigas -, com idades entre os 13 e os 17 anos, entraram no cemitério de Vendas Novas depois da escola e vandalizaram a campa de um combatente da Grande Guerra.O vídeo do sucedido foi publicado nas redes sociais e provocou indignação.As imagens foram captadas no final da semana passada. Movidos pela curiosidade, os menores entraram na cripta do talhão de ex-combatentes da Grande Guerra. A porta estaria aberta, uma vez que não há sinais de que tenha sido forçada.Abriram uma das urnas, viram as ossadas do soldado e fecharam-na. Seguidamente, saíram do cemitério.Uma mulher, ao ter acesso às imagens, ficou impressionada e fez queixa à GNR no passado sábado. Os jovens foram identificados pelas autoridades no próprio dia.Um dos coveiros ajudou na identificação dos jovens por os ter visto no cemitério. Afirmou não saber o que estavam a fazer no local.