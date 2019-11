Quatro jovens portugueses detidos em Espanha por sequestrar motorista de carro alugado

Quatro jovens portugueses, um dos quais menor de idade, foram detidos no Porriño, Galiza, em Espanha, na sequência de um sequestro a um motorista de uma empresa de aluger de carros.Segundo avança o jornal El Correo Gallego, que citou um comunicado da polícia local, a vítima transportou os jovens do Porto para Vigo na segunda-feira. No entanto, acabou por ser agredido e sequestrado.Foi através de uma manobra brusca na via pública que a viatura foi intercetada pelos agentes."Os agentes que intercetaram o veículo comprovaram que o condutor apresentava um hematoma no olho direito e um traumatismo craniano. No interior do veículo estavam quatro jovens portugueses", confirmou a polícia em comunicado.Os jovens detidos foram ouvidos e já saíram em liberdade.