Quatro milhões em burla de ténis de marca

PSP detém 16 suspeitos de fraude em vendas na internet.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:33

Uma gigante burla de quatro milhões de euros em Portugal, recorrendo a milhares de vendas feitas ao engano, em pelo menos 134 páginas na rede social Facebook. Em causa a suposta venda de ténis de marcas conhecidas, a preços de saldo. Mas o que chegava a casa das pessoas era calçado sem marca ou chinelos. A PSP deteve 16 pessoas: 3 portuguesas e o 13 marroquinas.



Segundo apurou o CM, a operação foi conduzida pela 4ª Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Lisboa e mobilizou perto de 200 agentes, em vários pontos nos distritos de Leiria e Lisboa. Os detidos são esta quinta-feira presentes a tribunal pelos crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, corrupção passiva e ativa no setor privado, falsificação de documento e associação criminosa.



De acordo com o Ministério Público, os suspeitos criavam paginas de Facebook específicas onde vendiam os ténis de marcas conceituadas a preços mais baixos, justificando com o facto de se tratar de "calçado importado e em virtude disso mais barato do que nas lojas das marcas". Após receberem as encomendas, os burlões enviavam ténis de muito menor valor "sem qualquer marca distintiva e não correspondente ao que se haviam comprometido a vender e que foram pagos pelos ofendidos". Haverá milhares de vítimas, apesar de muitas ainda não terem feito queixa.





As encomendas seguiam através de apartados dos CTT "e levantadas mediante contra reembolso". Por essa razão foram realizadas buscas em 60 estações dos CTT e apartados postais em todo o País. Foram ainda emitidos 22 mandados de detenção, 58 de busca domiciliária, 6 não domiciliária e 26 mandados de busca a veículos.



A investigação é tutelada pela 8ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, do Ministério Público.