Quatro mortos e duas famílias desfeitas em acidentes de viação

Dois acidentes de viação deixaram duas famílias desfeitas. Em Trancoso, uma colisão no IP2, este domingo à tarde, tirou a vida a uma menina de nove anos e à mãe. Horas antes, numa estrada regional perto de Logronho, Espanha, pai e filho, de 36 e 11 anos, também perderam a vida após um choque frontal (ver caixa) contra uma carrinha.O acidente no IP2 ocorreu pelas 17h40, quando dois carros ligeiros colidiram frontalmente ao quilómetro 97,8, perto do nó de Cogula – o embate deu-se numa zona de subida, com duas faixas no sentido ascendente e outra em sentido contrário, tendo uma das viaturas saído da faixa de rodagem e entrado em contramão, situação que está a ser investigada pelas autoridades.Numa das viaturas seguia uma mulher de 39 anos e a filha, de nove, que não resistiram aos ferimentos. No outro carro seguia um casal (ambos com 34 anos) que sofreu ferimentos graves. Foram transportados ao hospital, onde ficaram internados com prognóstico reservado.A violência deste acidente foi tão grande que obrigou a mobilizar 37 operacionais e 12 veículos de bombeiros, INEM e GNR. Um helicóptero do INEM ainda chegou a ser acionado, mas acabou por ser desativado. O IP2 esteve cortado durante mais de três horas para ser prestado socorro às vítimas.Um menino de 11 anos morreu ao lado do pai, de 36, quando o carro em que seguiam se despistou e chocou de frente com uma carrinha que seguia em sentido contrário, na LR-136, na zona de Tricio, entre Logronho e Burgos.De acordo com as autoridades espanholas, as vítimas viviam no município de Camprovin, a poucos quilómetros do local onde ocorreu o acidente trágico. Estariam a regressar a casa quando, pelas 22h35 de sábado, sofreram o acidente.À chegada ao local, as equipas de socorro depararam-se com o pai já em estado cadáver e o filho encarcerado no banco ao lado. O menino ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.