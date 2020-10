Quatro mulheres e três homens em preventiva por tráfico de droga em Braga

Vão aguardar julgamento em prisão preventiva as quatro mulheres e três homens detidos por tráfico de droga no bairro das Enguardas, em Braga, na passada terça-feira. As medidas de coação forma conhecidas esta manhã de sexta-feira, depois de terminados os interrogatórios judiciais aos arguidos.

Na mega operação da PSP forma detidas outros três pessoas: duas por tráfico de droga, que foram libertados e têm de se apresentar periodicamente à PSP enquanto decorre o inquérito, e um homem apanhado com duas armas brancas - uma catana e uma matraca - que foi libertado e notificado para comparecer no tribunal, indiciado por posse de armas ilegais.

Os sete traficantes, com idades entre os 17 e 67 anos, compunham uma rede que operava há vários meses e abastecia a cidade de Braga de diversas drogas.



A investigação já decorria há seis meses e as buscas realizadas às casas e veículos dos visados permitiu recuperar 240 doses de heroína, 71 gramas de liamba, 9422 euros em notas, além de 60 euros em notas falsas.