Quatro mulheres foram violadas numa semana na Grande Lisboa

Última vítima foi atacada na zona do Cacém, não muito longe da estação de comboios.

Por João Tavares | 09:07

Em apenas uma semana, a Grande Lisboa foi palco de quatro crimes sexuais: dois deles acabaram com os agressores detidos e os restantes são investigados pelas autoridades. Estes últimos aconteceram no concelho de Sintra.



O último caso foi reportado pelas 22h45 de quarta-feira. Uma mulher de 26 anos entrou na esquadra da PSP do Cacém dizendo que foi atacada na rua Luís de Camões, não muito longe da estação de comboio. Um homem, com cerca de 1,70 metros, vestindo calças de ganga e usando um capuz, surpreendeu a mulher, tapando-lhe a boca. Forçou-a a práticas sexuais e fugiu após esta começar a gritar. Uma moradora disse ao CM estar assustada com esta realidade, que ocorreu precisamente na rua onde reside.



Há também suspeitas de que uma mulher tenha sido abusada, sábado, na calçada Moinho do Vento, Queluz. A mulher foi roubada e asfixiada até desmaiar. E terá sido no período em que perdeu os sentidos que foi atacada sexualmente. Tal como a vítima de quarta-feira, também foi assistida e alvo de perícias médicas no Hospital Amadora-Sintra.



Uma onda de crimes sexuais que começou, faz hoje, uma semana. Duas turistas, ambas estrangeiras, também foram alvo de violações: a primeira dentro de um estabelecimento de diversão noturna no Cais do Sodré, e outra no quarto de uma unidade hoteleira na avenida da Liberdade. No primeiro caso, uma jovem de 22 anos alertou as autoridades mas depois retirou a queixa; no segundo, um jovem de 28 anos foi detido ainda no local do ataque, o hotel.



PORMENORES

Vítima assistida

No último ataque, elementos dos bombeiros de Agualva-Cacém assistiram a vítima, de 26 anos, transportando-a, de seguida, para o Hospital Amadora-Sintra, onde foi sujeita a perícias médicas.



Junto à estação

A vítima terá sido atacada pouco depois de deixar a estação de comboios de Agualva-Cacém, que fica a cerca de 200 metros do local do crime. Após o ataque, o agressor fugiu para a zona da estação.



Mesmo agressor?

Tal como o ataque em Agualva-Cacém, a agressão sexual em Queluz também teve lugar junto à estação de comboios. A polícia tenta agora perceber se foi o mesmo homem que atacou as duas mulheres.