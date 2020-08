Quatro pessoas baleadas durante desordem no Bairro Padre Cruz em Lisboa

Vários indivíduos estiveram envolvidos numa desordem no Bairro Padre Cruz, na freguesia de Carnide, em Lisboa, que resultou em quatro pessoas baleadas.Segundo o que oapurou junto da PSP, as vítimas são quatro homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos.As vítimas apresentam ferimentos de caçadeira nos braços e no tronco.Os feridos deslocaram-se até ao Hospital de Santa Maria pelos próprios meios, onde ainda se encontram a receber tratamento hospitalar.O alerta foi dado pelas 15h30.As autoridades estão no bairro com agentes fardados e com a unidade especial da polícia.