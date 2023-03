Quatro pessoas detidas e lancha roubada apreendida em Portimão. Autoridades suspeitam de tráfico de droga

A Autoridade Marítima Nacional deteve quatro homens e apreendeu um lancha por suspeitas de tráfico de estupefacientes, esta sexta-feira.



Cerca das 03h30, foram monitorizados movimentos suspeitos de uma embarcação de alta velocidade, com quatro tripulantes a bordo, que se encontravam em águas internacionais, a Sul do território continental.Foi concretizada uma operação de abordagem à embarcação suspeita, com recurso a uma embarcação da Polícia Marítima e a uma da Marinha, operada por Fuzileiros.





Após a abordagem, as autoridades constataram que se tratava de uma embarcação marítimo-turística que terá sido furtada no início deste mês, no porto de Portimão. A embarcação tinha 67 jerricans de combustível e no momento em que foi apreendida não tinha droga a bordo.

Foram detidas quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, e de nacionalidade marroquina, sendo que um deles tem também nacionalidade espanhola.