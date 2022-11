Uma mulher, com 27 anos, e três homens, dos 41 aos 61 anos, sofreram ferimentos ligeiros, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Ponte de Lima.O alerta foi dado, cerca das 07h00, para os bombeiros de Ponte de Lima, para um acidente rodoviário, na EN203, em Feitosa. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Ponte de Lima, para o hospital de Viana do Castelo.A GNR foi ao local.