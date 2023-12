Quatro pessoas morrem atropelados na passadeira em 7 dias

Quatro pessoas morreram atropeladas em acidentes ocorridos em apenas sete dias, durante a operação ‘Ao volante, o telemóvel pode esperar’. Segundo revelou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro registaram-se 2937 acidentes de viação no País que provocaram sete vítimas mortais, 38 feridos graves e 814 feridos leves.Das sete vítimas mortais, quatro resultaram de atropelamentos, todos em passadeiras ou próximo delas - nos distritos de Viseu, Braga, Aveiro e Setúbal. As vítimas mortais têm idades entre os 11 e 74 anos, sendo que a mais nova é uma menina, colhida por um carro, na Rua Emídio Navarro, junto à paróquia de São José, em Viseu, quando saía da catequese e ia para casa. O corpo de Ana Lobato foi esta quarta-feira a sepultar.Este atropelamento fatal na cidade de Viriato vem mais uma vez colocar em destaque o fenómeno do atropelamento rodoviária que está a aumentar. "Desde o início do ano registámos 41 atropelamentos, sendo que 28 aconteceram na passadeira. Até ao momento já contabilizámos mais sete atropelamentos do que em todo o ano de 2022 e claro que estamos preocupados com este aumento. Reforçamos que é preciso atenção e cumprimento do Código da Estrada por parte de peões e condutores", esclareceu Inês Nunes, comandante da esquadra de trânsito da PSP de Viseu.Nos últimos cinco anos, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, cerca de 25 mil peões foram atropelados em Portugal. Mais de 500 pessoas acabaram por morrer e duas mil ficaram feridas com gravidade.O condutor com cerca de 40 anos que atropelou e matou a menina de 11 anos, no sábado, em Viseu, abalroou um motociclista há cerca de quatro meses, no Túnel de Viriato. A PSP está a investigar, mas já comunicou o caso ao IMT.