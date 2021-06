Quatro polícias feridos em noite com vários episódios de violência no País

Esquadra de Investigação Criminal de Leiria

Dois polícias ficaram feridos depois de terem sido acionados, esta madrugada, para o Mercado da Ribeira, em Lisboa, onde se encontrava um ajuntamento de 100 pessoas.Um dos polícias ficou com o ombro deslocado e o outro com um ferimento na mão direita, sendo que ambos tiveram de ser transportados para o Hospital de São José, em Lisboa, avança fonte policial.Duas pessoas foram detidas por agressões a agentes de autoridade e outra pessoa foi presa por posse de arma proibida.Também nesta madrugada, pelas 2h30, na Estrada do Campo de Tiro em Marrazes, em Leiria, um Agente do efetivo dafoi agredido com uma garrafa de vidro quando se encontrava dentro da viatura policial.Da agressão resultou um corte no lábio superior e teve de receber tratamento médico no Hospital de Leiria, segundo fonte policial.O agressor, um homem, de 33 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido.O revisor de Comboio Regional proveniente de Tomar com destino a Lisboa foi agredido por um passageiro. O agressor tentou fugir, mas foi intercetado e algemado.Durante a perseguição, o polícia sofreu uma queda com ferimentos, encontrando-se ainda a ser assistido no Hospital de Vila Franca de Xira.