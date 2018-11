Quatro portugueses detidos por tráfico de pessoas em Espanha

Há cerca de 30 vítimas de origem portuguesa, entre elas uma menor de 16 anos.

Por Lusa | 15:15

Quatro portugueses foram detidos por suspeita de tráfico de seres humanos pela Guarda Civil espanhola, que, em colaboração com a Polícia Judiciária portuguesa e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, desmantelou uma rede criminosa.



Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a Guarda Civil espanhola indica que foram identificadas cerca de 30 vítimas de origem portuguesa, entre elas uma menor de 16 anos. Eram sobretudo pessoas que se encontravam a fazer trabalhos agrícolas em Navarra e La Rioja e que estavam em condições precárias.



Os quatro portugueses foram detidos por suspeitas de vários crimes de tráfico de seres humanos, para exploração de mão de obra. Foi ainda investigado um cidadão espanhol.



As vítimas eram captadas em Portugal, em contextos sociais muito vulneráveis, sendo oferecidas condições de trabalho aparentemente atrativas.