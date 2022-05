Quatro homens foram detidos pela PSP de Lisboa, em situações distintas, por roubos com recurso a armas. No primeiro caso, três homens, de 27 e 29 anos, usaram uma pistola de ‘airsoft’ (réplica) para roubar um anel e uma pulseira em ouro, avaliados em 800 €, a um homem de 25 anos, no Martim Moniz. Foram detidos já a fugir.No Cais do Sodré, um cadastrado de 44 anos (cumpriu 5 anos e meio por três roubos) encostou uma faca à barriga de uma mulher de 32 anos, roubando 500 € em bens e fugindo para um albergue de toxicodependentes. Ficou em prisão preventiva.