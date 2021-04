Quatro quilos de explosivos apreendidos pela PSP em pedreira do Marco de Canaveses

A Brigada de Fiscalização de Armas e Explosivos da PSP apreendeu quatro quilos de pólvora negra e 40 metros de cordão detonante numa pedreira do Marco de Canaveses. Um empresário de 53 anos foi identificado.

A apreensão foi realizada ontem durante uma fiscalização no âmbito do combate à posse ou armazenagem de produtos explosivos fora das condições legais. Foi elaborado um auto de contraordenação, já que o espaço não estava licenciado pelo Departamento de Armas e Explosivos da PSP, a única entidade em Portugal com competência nesta matéria.

O material apreendido foi destruído.