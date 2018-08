Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro suspeitos detidos por furto de metais em Aveiro

Vários materiais foram apreendidos, em Oliveira do Bairro.

10:47

Dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 30 anos, foram detidos esta terça-feira por furto de metais não preciosos, em Mamarrosa, Oliveira do Bairro, em Aveiro.



Vários materiais foram apreendidos, tais como um veículo, duas pinhas submersíveis, uma torneira em cobre e ferramentas utilizadas na prática do furto.



Os suspeitos detidos foram constituídos arguidos, sujeitos à medida termo de identidade e residência. Serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro.