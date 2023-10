Quatro dos seis homens detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Viseu por se dedicarem à compra e venda de droga aos consumidores do concelho vão aguardar julgamento em prisão preventiva.





A investigação durou cerca de um ano, no qual os militares fizeram vigilância apertada aos suspeitos, que se movimentavam em várias localidades do Norte e Centro do País para comprar droga. Foram apreendidas centenas de doses de várias drogas bem como material usado para o tráfico, como balanças de precisão e artigos para acondicionamento.