Quatro turistas caem ao mar no Funchal. Dois deles ficam feridos

Vítimas arrastadas para o mar no Forte de São Tiago, no Funchal, Madeira,

Quatro turistas caíram ao mar este sábado à tarde no Forte de São Tiago, no Funchal, Madeira, e dois deles ficaram feridos.



Segundo o que uma testemunha contou à CMTV, um dos feridos é uma menor de 15 anos que foi arrastada para dentro de água.



No grupo de quatro turistas estava um rapaz que conseguiu tirar os amigos do mar.