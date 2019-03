Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro voos divergiram para o Porto Santo devido ao mau tempo na Madeira

Arquipélago encontra-se sob aviso amarelo.

19:51

O mau tempo que se faz sentir hoje na zona do Aeroporto Internacional da Madeira, com ventos fortes, obrigou quatro aviões a divergir para o Porto Santo durante a tarde, indicou fonte aeroportuária.



"Os voos eram provenientes de Helsínquia, Grã-Canária, Frankfurt e Amesterdão", referiu a mesma fonte, sublinhando que a operação se encontra de momento normalizada, tendo já aterrado três voos a partir das 18h30.



O motivo que originou as dificuldades na operação é o "vento fora dos limites", num dia em que o arquipélago da Madeira se encontra sob aviso amarelo.



A alerta para mau tempo vai manter-se até às 06h00 de quarta-feira, particularmente na orla marítima, pelo que as autoridades recomendam que os proprietários ou armadores das embarcações tomem precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.