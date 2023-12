Quatros homens detidos em flagrante a roubar sinos de igreja em Lisboa

Quatro homens foram detidos no dia 10 de dezembro pela PSP de Lisboa, em flagrante delito, por roubarem dois sinos de uma igreja na freguesia de Arroios.



O alerta foi dado por um popular que viu um dos suspeitos com uma rebarbadora a cortar os suportes que fixavam um dos sinos da igreja. A polícia deslocou-se de imediato ao local.







Os homens de 26, 38, 41 e 57 anos arrombaram a porta da igreja e preparavam-se para roubar dois sinos em ferro fundido com cerca 110 anos, avaliados num valor superior a 3000 euros.



Jovem de 23 anos detido por tentar roubar telemóvel a dois polícias à civil Leia também



O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa aplicou a um dos suspeitos a medida de termo de identidade e residência e aos restantes apresentações.