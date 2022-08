"Começámos a ouvir o estalar e num instante já as labaredas enormes estavam a tocar nas moradias”. Um incêndio em mato por limpar, em Vale Mourelos, muito próximo do maior centro comercial de Almada, levou esta quinta-feira o pânico aos moradores - que foram os primeiros a agarrar em mangueiras e baldes de água para combater as chamas.









