Que motivos levaram o Ministério Público a arquivar o caso da IURD

O Ministério Público arquivou o inquérito aberto para investigar uma alegada rede ilegal de adoção de crianças montada pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), grande parte por efeito de prescrição.



Contudo, o crime de tráfico de pessoas, com uma moldura penal de 15 anos, ainda estaria em vigor no caso das adoções de Vera, Luís Carlos e Fábio, que o líder religioso Edir Macedo terá achado "bonitinhos" e "umas boas crianças" para a sua filha Viviane, segundo avança a Revista Sábado.