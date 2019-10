Queda da arriba em Albufeira impossível de prever

Fadiga pode ser causa

A fadiga natural do leixão pode ser um dos fatores que levou à sua queda. Segundo o especialista, esta situação dá-se depois da expansão e da contração do material que compõe a rocha depois de estar constantemente a absorver a água da chuva e secar com o sol.



Esteve na praia

César de Andrade disse no Tribunal Administrativo de Loulé, onde decorre este processo cível, que esteve naquela praia dias antes da derrocada, apenas como banhista, e viu lá uma placa de perigo de derrocada.

Um geólogo da Universidade de Lisboa, que esteve envolvido na elaboração do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, admitiu esta quarta-feira, em tribunal, que não havia maneira de prever a derrocada do leixão (rocha grande) da praia da Maria Luísa, em Albufeira, em 2009.No entanto, já havia informação científica acerca da distância de segurança para os banhistas e que não foi usada na sinalética que estava no local na altura da tragédia que matou cinco pessoas."Estes colapsos dão-se na altura de forte precipitação ou quando há tempestades no mar. Este foi em agosto, quando já não chovia há meses. Era como prever um tsunami, o que não é possível", disse César de Andrade, referindo, no entanto, que a distância de segurança para os banhistas, de uma vez e meia a altura da arriba, já era um facto científico há 10 anos.A informação não estava no sinal de alerta no acesso à praia.