José Luís e Paulo Cardoso, de 22 e 19 anos, eram primos, mas sobretudo “grandes amigos”. Cresceram juntos na aldeia onde viviam, em Freigil, Resende, e nesta altura do ano divertiam-se nas festas que se realizam naquelas localidades da região do rio Douro, nos distritos de Viseu e do Porto.



Esta sexta-feira de madrugada, após uma noite de convívio com outros amigos na festa de Marco de Canaveses, os dois regressavam a casa no carro de José Luís - um Opel Corsa de dois lugares - quando se despistaram para uma ribanceira com 50 metros.









