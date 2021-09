Dois homens sofreram ferimentos graves, em sequência da queda de um andaime na Travessa da Bela Vista, no Montijo.

O alerta foi dado pelas 15h00 desta quinta-feira, e levou à mobilização de 14 operacionais e seis viaturas dos bombeiros e PSP do Montijo, e ainda a Viatura Médica do Hospital do Barreiro.

Os feridos foram transportados para esta unidade hospitalar.

A PSP está a realizar o primeiro apuramento de causas do acidente.