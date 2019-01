Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda em arriba em praia da Lourinhã faz um ferido

Helicóptero da Força Aérea foi acionado. Incidente aconteceu na praia do Porto das Barcas, na Atalaia.

18:04

Uma pessoa caiu esta terça-feira de uma arriba na praia do Porto das Barcas, na Atalaia, Lourinhã, e ficou ferida, a cerca de 50 metros do chão.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 16h37.



No local estão os Bombeiros da Lourinhã, num total de 13 elementos apoiados por seis viaturas, Capitania do Porto de Peniche e autoridade marítima.



Esta é uma zona de difícil acesso. Um helicóptero da Força Aérea está a caminho do local.