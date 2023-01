Queda de árvore deixa homem encarcerado em Celorico de Basto

Um homem de 48 anos ficou encarcerado, na freguesia de Fervença, em Celorico de Basto depois do carro onde seguia ter sido atingido por uma árvore de grande porte.O acidente aconteceu pelas 19h28, quando a viatura seguia na Estrada Nacional 101-4, e foi atingida por uma árvore de grande porte. No interior do veículo estavam duas pessoas, o condutor conseguiu abandonar o veículo, mas o acompanhante ficou encarcerado.A vítima esteve sempre consciente, foi estabilizada no local pelo INEM e transportada para o hospital.O acidente aconteceu numa altura em que o vento sopra com bastante intensidade na região.A GNR esteve no local.