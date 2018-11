Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de árvore destrói vários carros no Porto

Moradores dizem que há mais árvores em risco de cair.

21:49

A queda de uma árvore no Bairro de Ramalde do Meio, no Porto, ao final da tarde deste domingo, destruiu vários veículos que estavam estacionados.



Não há registo de qualquer ferido no incidente mas várias viaturas acabaram por ficar totalmente destruidas.



Os moradores dizem que há mais árvores em risco de cair e as autoridades já tinham sido avisadas.