Queda de árvore em telhado fere com gravidade uma mulher de 67 anos

Uma mulher de 67 anos sofreu ferimentos graves, esta tarde, na sequência da queda de uma árvore sobre o telhado de um anexo onde se encontrava. A vítima foi atingida por placas da cobertura do anexo. Está a ser assistida no local pelos bombeiros de Fão, com apoio da SIV de Vila do Conde.

O acidente aconteceu cerca das 15h00, na freguesia de Apúlia. A mulher estava no interior do anexo numa propriedade onde decorria o abate de árvores. Uma árvore de médio porte caiu sobre o anexo, projetando partes da cobertura sobre a mulher.

Os bombeiros de Fão foram mobilizados para o local e tiveram que fazer trabalho de desencarceramento para retirarem a vítima dos escombros. Às 16h00 estava a ser assistida pelas equipas de socorro, ainda no local do acidente.