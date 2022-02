O coordenador do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, Xavier Viegas, reiterou que a queda de uma árvore na EN236-1 está diretamente ligada à morte de 16 das 30 pessoas que as autoridades haveriam de encontrar naquela via, a 17 de junho de 2017.



O especialista defendeu este cenário, segunda-feira, à saída de mais uma sessão do julgamento dos incêndios de Pedrógão Grande e sublinhou que, no caso das pessoas que morreram em estradas municipais, o problema foi a intensidade de calor presente, e não se tinham as faixas de gestão de combustível limpas.