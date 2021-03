Queda de árvore provoca corte de energia em freguesia de Felgueiras

Uma empresa e algumas habitações de Refontoura, em Felgueiras, estão a receber energia elétrica de geradores montados pela EDP, enquanto decorre a reparação de uma avaria provocada pela queda de uma árvore, segundo fonte autárquica.

A situação ocorre desde as primeiras horas da manhã devido aos danos causados numa linha de média tensão, disse à Lusa o presidente da junta de freguesia, José Alves.

As dificuldades de abastecimento mantinham-se, às 16:45, no lugar da Ponte, no distrito do Porto, com a situação a ser minorada pelo recurso aos geradores.

Inicialmente, outras zonas foram afetadas, inclusive em habitações e empresas nas freguesias vizinhas, mas o fornecimento de energia foi restabelecido nesses pontos no final da manhã.

Fonte dos Bombeiros de Felgueiras indicou que o alerta foi dado às 09:00 e que deslocaram para o local uma viatura de combate a incêndios urbanos, que não chegou a atuar.

O presidente da junta assinalou, por outro lado, que ocorreram danos nas instalações elétricas de duas habitações, com vários eletrodomésticos destruídos.