Queda de árvore provoca dois feridos em aldeia do concelho de Mêda

Vítimas foram transportadas pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda

10:42

Um homem e uma mulher ficaram esta quinta-feira feridos em sequência da queda de uma árvore na aldeia de Ranhados, no concelho de Mêda, distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo José Lemos, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mêda, o incidente ocorreu pelas 08h30 num caminho secundário de acesso à capela da Senhora do Campo, na localidade de Ranhados, quando um homem e uma mulher procediam ao abate de uma árvore.



"Estavam a cortar uma árvore que tombou para cima deles", tendo o homem sofrido ferimentos ligeiros e a mulher ficado ferida com alguma gravidade, adiantou o responsável.



Os dois feridos foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda, disse José Lemos.



Estiveram no local sete homens e três veículos dos Bombeiros Voluntários de Mêda, além de elementos da GNR.