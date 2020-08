Queda de avioneta em Loulé em investigação

Elementos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários já estiveram no terreno agrícola das Benfarras, em Loulé, onde foi feita a aterragem de emergência de uma aeronave que estava a fazer um trabalho comercial na costa algarvia, para fazer um levantamento das evidências.



O aparelho vai agora ser transportado para um local para o início das peritagens destinadas a determinar as causas do acidente. Aquela entidade tem o prazo de um ano para apresentar as conclusões.

"Na sequência do acidente ocorrido com a aeronave de matrícula CS-AJB, este gabinete esclarece que abriu um processo de investigação de segurança ao acidente", revelou em resposta ao CM.



Apesar de não divulgar pormenores acerca do que poderá ter acontecido com a avioneta pilotada por uma jovem de 23 anos - que escapou ilesa ao acidente -, esta entidade assume que "após o processo de levantamento de evidências, será conduzido o normal processo de investigação, que se prevê concluído num prazo não superior a um ano, conforme práticas internacionais".

Esta aterragem de emergência aconteceu no passado sábado à tarde. A avioneta tinha saído do Aeródromo Municipal de Portimão e estava a sobrevoar a costa algarvia com uma manga publicitária.



Algo correu mal durante a viagem e a piloto teve de procurar um local próximo para aterrar. O aparelho ficou danificado após ter embatido numa árvore na aterragem.