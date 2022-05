Queda de carro em falésia provoca um morto em Sines

Um homem com 30 anos, morreu esta terça-feira, vítima da queda da viatura que conduzia numa falésia, na zona de Amarelas, na Costa do Norte, no concelho de Sines.

O carro foi encontrado cerca das 8h32 por populares que passavam no local.

Quando as autoridades chegaram ao local o carro estava vazio, mas depois de realizadas buscas na zona, foi encontrado o corpo alguns metros mais a sul.

As autoridades suspeitam que o corpo tenha sido arrastado pela força do mar e que o acidente tenha ocorrido durante a madrugada.

O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

O corpo da vítima mortal foi retirado do local e transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A Polícia Marítima de Sines tomou conta da ocorrência e vai agora investigar o que aconteceu.

O alerta do dado cerca das 8h32, e nas operações de socorro estiveram um total de 21 operacionais, apoiados por 11 viaturas, dos Bombeiros de Sines, VMER do Hospital do Litoral Alentejano, Polícia Marítima de Sines e GNR de Sines